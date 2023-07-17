Вернули здоровье огурцам за один полив: желтизна испарилась, плоды ящиками (молоко)

Мгновенно оздоровить огурцы, избавить их от вредителей, грибка, гнили, различных недугов, к тому же активировать рост и плодоношение растений можно при помощи этой мощной народной подкормки.

Ее уже проверили многие огородники на эффективность, она работает.

Отлейте 2 литра молока, положите в них 50 граммов прессованных дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Хорошенько размешайте и поставьте подкормку в теплицу бродить на сутки.

Далее разведите состав до 20 литров жидкости. Перед непосредственным использованием добавьте 20 капель йода.

На 1 корень огурца используйте 1 литр подкормки, проливайте у грунта, не на растение. Обязательно перед сдабриванием почвы данным раствором пролейте грядку теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»