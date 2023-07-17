Никогда не думали, что столько будет томатов: просто бросили под них этот порошок — кусты ломятся

Удобрение состоит всего из трех ингредиентов: древесной золы, горчичного жмыха и яичной дробленой скорлупы. Простых, природных, дешевых.

Вместе с тем, если вы внесете подкормку в июле, вы не узнаете свои культуры. Подкормка очень эффективна и действует комплексно, уничтожая вредителей, болезни, гниль.

Она насыщает почву всеми необходимыми для роста и активного плодоношения веществами, делает ее воздушной и комфортной для развития корней.

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Смешайте по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»