Курс доллара кардинально изменится через 4 дня: снижение после взлета— настоящие данные

На последних торгах Мосбиржи курс доллара составил 90,20 рублей. Люди в шоке от таких данных, ведь никто не думал, что цифры перевалят за 90.

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Аналитики убеждены, что в ближайшие дни доллар будет стоить примерно в этих пределах, но не исключен взлет и до 100.

Вместе с тем, все чаще стали высказываться о том, что ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 8,5%, дабы стабилизировать этот процесс.

Произойдет заседание Центрального Банка России 21 июля, соответственно, именно после этой даты следует ждать понижения курса доллара до удобных властям показателей в 80-90 рублей.

Источник: rsute.ru.