Будут расти без остановки: чем в июле подкормить помидоры - чтобы сладкие и мясистые

Дачники всегда тревожатся, если помидоры не спеют вовремя или вырастают мелкими. Однако, лучше не ждать милостей от природы, а брать их у нее самим – при помощи правильного ухода и удобрений. И середина лета – это не поздно, можно еще повлиять на урожайность.

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Так, ученый-агроном Анастасия Коврижных отмечает, что июльская подкормка должна быть основана на калии и магнии. Именно эти микроэлементы особенно нужны томатам для роста и вкусовых качеств. Приготовить раствор для удобрения просто: по 20 гр сульфата калия и сульфата магния развести в 10 литрах воды, полить. Либо опрыскать, но в таком случае удобрений надо взять по 5 гр.

По материалам сайта Belnovosti