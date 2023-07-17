Какие три вещи нельзя выбрасывать из дома - такая примета: навлечете беду и безденежье

Многие люди в стремлении расхламить пространство в доме избавляются даже от того, что категорически нельзя выбрасывать. Между тем, есть три вещи, выбросить которые собственноручно – это значит, лишить себя и дом здоровья, денег и благополучия.

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Речь ведется о часах, кошельке и фотографиях. Именно эти личные вещи человека просто так на помойку никто не должен выбрасывать, такая примета. Существует поверье, что часы символизируют ход жизни, кошелек – финансовое благополучие, а фотографии – саму личность. Поэтому эзотерики советуют поступать с ними так: механизм разобрать и выкидывать по частям, фото – сжечь, а вот кошелек припрятать и не выбрасывать вообще.

По материалам сайта Pensnews