Сколько лет морковь можно высаживать на одном и том же месте: многие дачники совершают эту ошибку – и урожай не находят

Многие дачники знают, что постоянно высаживать в одном месте одну и ту же культуру не следует. Ведь необходимые питательные вещества от сезона к сезону скуднее, что напрямую сказывается на урожае – он мельчает, а потом и вовсе не вырастает. Особенно в этом смысле следует быть внимательнее к моркови.

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Полезный оранжевый овощ сажать постоянно в одном и том же месте нельзя. Более того, на второй сезон оставлять ему ту же грядку категорически запрещено. Повторно посеять морковь, если уж сильно хочется, там можно спустя 2-3 года, когда восстановится земля.

Помочь в восстановлении почвы следует сидератами, они насытят ее полезными микроэлементами, разрыхлят, прогонят вредителей. А морковку на следующий год лучше сажать после редиса, чеснока или лука.

По материалам сайта Belnovosti