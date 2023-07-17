Июльская беда дачника - колорадский жук: как правильно вытравить вредителя

Чтобы покончить с колорадским жуком и его прожорливыми личинками, надо не только выбрать эффективный препарат, но и учесть несколько важных моментов. Противоинсектицидных средств нынче предлагается масса, и каждый из них уже зарекомендовал себя. Однако, бывает так, что жуки возвращаются.

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Для того, чтобы этого не произошло, надо тщательно подготовиться. Картофельное поле обрабатывают не абы когда, а в определенное время суток – это либо утро (до 10 часов), либо послезакатное время. Важно, чтобы дождя и ветра не было, иначе средство смоется или выветрится быстро. И проводить обработку следует не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. А также соблюдать меры личной предосторожности – все-таки это яд.

По материалам сайта Izvmor