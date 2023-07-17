Если тля вернулась: как избавиться от мелких паразитов насовсем

Тля – беда для дачника. Это прожорливое насекомое является настоящим паразитом, так как питается соками растения, высасывая их до полной его погибели. Если вредитель завелся, урожая можно не ждать. Поэтому приступают к его уничтожению опытные дачники сразу же.

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Однако, что делать, если насекомых уже уничтожали, а они снова вернулись? Проверьте, когда именно была проведена обработка огорода. Дело в том, что препараты действуют не более трех недель, так что неудивительно, если за сезон вы снова заметили паразитов. Просто проведите повторную обработку, насекомые снова пропадут.

По материалам сайта Belnovosti