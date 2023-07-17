Стало известно, на сколько с 1 августа повысят пенсии

С 1 августа состоится повышение пенсий некоторым категориям получателей выплаты. Или, правильнее сказать, корректировка. Она коснется почти 8 млн человек – это продолжающие работать получатели страховых пенсий.

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Корректировка выплаты работающих пенсионеров производится автоматически за прошлый год, а ее размер рассчитывается индивидуально – на него год выхода на пенсию и зарплата за указанный период. Однако, в законе прописано, что повышение не должно превышать трех пенсионных коэффициентов.

«Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля», - озвучила сумму повышения юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.

По материалам сайта rg.ru