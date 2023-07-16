Натуральный дезодорант-порошок: эта смесь отлично избавляет от запаха пота — делаем дома из копеечных ингредиентов

Десять капель лавандового масла смешайте с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Смесь нужно отправить на несколько дней в темное прохладное место.

Она превратится в натуральный дезодорирующий порошок, который можно будет наносить на подмышки ежедневно и пахнуть приятно безо всякого дезодоранта.

По материалам medaboutme.ru.