Натуральный дезодорант-порошок: эта смесь отлично избавляет от запаха пота — делаем дома из копеечных ингредиентов

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользоваться дезодорантами промышленного производства.

Приготовить средство, которое справляется с запахом пота не хуже дорого антиперсперанта или дезодоранта, вполне возможно и в домашних условиях.

Нужно всего три копеечных ингредиента - эфирное масло лаванды, кукурузный крахмал и пищевая сода.

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Десять капель лавандового масла смешайте с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Смесь нужно отправить на несколько дней в темное прохладное место.

Она превратится в натуральный дезодорирующий порошок, который можно будет наносить на подмышки ежедневно и пахнуть приятно безо всякого дезодоранта.

По материалам medaboutme.ru.

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