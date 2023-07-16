Просто поставьте флакончик с этим веществом в теплицу: томаты созреют быстрее, будут крупными и не потрескаются

Дачница с крупным помидором в руке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки бывалых дачников.

Секретное средство, которое бывалые дачники советуют оставлять в теплице с помидорами, это йод.

Он благотворно влияет на растения, препятствует размножению грибка, стимулирует скорое созревание томатов и способствует тому, чтобы они росли ровными и гладкими.

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На шесть квадратных метров теплицы достаточно четыре пузырька йода. Их нужно держать открытыми. И менять по мере того, как йод из них будет испаряться.

Человеку не стоит долго находиться в теплице, где отрыты баночки с йодом. Это полезно только для растений.

По материалам belnovosti.by.

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