По 80 или по 100 рублей: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар к концу 2023 года

Рубль вот уже несколько недель, как взял курс на снижение. Национальная валюта дешевеет, уступая на валютных торгах доллару и евро.

Всех интересует, сколько же будет стоить доллар - 100 или все-таки вернется к 80-ти рублям к концу 2023 года.