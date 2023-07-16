По 80 или по 100 рублей: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар к концу 2023 года

Рубль вот уже несколько недель, как взял курс на снижение. Национальная валюта дешевеет, уступая на валютных торгах доллару и евро.
Всех интересует, сколько же будет стоить доллар - 100 или все-таки вернется к 80-ти рублям к концу 2023 года.
«Полагаю, что до конца года все же курс рубля будет нисходящим. Хотя осенью возможно плато на уровне 92–95 рублей за доллар», - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев
Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов настроен не так позитивно, он полагает, что до конца года рубль останется в диапазоне 90–100 к доллару.
«По статистике, за последние 10 лет, рубль шесть раз падал одновременно за полгода и за квартал более чем на 10%, но после этого всегда укреплялся в среднем на 3–5%. Краткосрочное укрепление не исключено и сейчас», - отметил Сергей Раманинов.
По материалам NEWS.ru.