По 80 или по 100 рублей: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар к концу 2023 года

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в области финансов высказали свое мнение по поводу курса валют.

Рубль вот уже несколько недель, как взял курс на снижение. Национальная валюта дешевеет, уступая на валютных торгах доллару и евро.

Всех интересует, сколько же будет стоить доллар - 100 или все-таки вернется к 80-ти рублям к концу 2023 года.

«Полагаю, что до конца года все же курс рубля будет нисходящим. Хотя осенью возможно плато на уровне 92–95 рублей за доллар», - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов настроен не так позитивно, он полагает, что до конца года рубль останется в диапазоне 90–100 к доллару.

«По статистике, за последние 10 лет, рубль шесть раз падал одновременно за полгода и за квартал более чем на 10%, но после этого всегда укреплялся в среднем на 3–5%. Краткосрочное укрепление не исключено и сейчас», - отметил Сергей Раманинов.

По материалам NEWS.ru.

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