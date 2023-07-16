Залить кипятком и варить полчаса: готовим дома эффективное средство от запаха пота из-под мышек — дезодорант больше не нужен

Справиться с деликатной проблемой запаха пота из-под мышек в жару можно попробовать и без дезодоранта, с помощью натуральных растительных средств.
Один из таких - кора дуба. Она продается практически в каждой аптеке. Кора дуба довольно эффективно борется с бактериями, которые являются причиной появления неприятного запаха пота.
Перед тем, как использовать кору, нужно из нее приготовить отвар.
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Пять ложек дубовой коры нужно залить литром кипятка и варить в течение получаса, затем дать настояться и остудить.
Подмышки можно протирать салфеткой, смоченной в отваре, по утрам. А можно заморозить отвар и протирать подмышечные впадины кубиками льда.
По материалам infoniac.ru.