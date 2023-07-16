Дни очищения и озарения: Василиса Володина сделала астрологический прогноз на вторую половину июля

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале предупреждает о важных событиях предстоящей недели.
Будущие семь дней Василиса Володина назвала самыми заряженными в июле. Пик напряжения придется на четверг и пятницу. Они же - дни озарения и очищения.
Стоит быть осторожными, независимо от того, представителем какого знака зодиака вы являетесь.
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«Новолуние в оппозиции с Плутоном в понедельник сжимает в тиски обязанностей перед коллективом, государством, родственниками. С этим давлением предстоит жить весь ближайший месяц. Однако компромисс здесь найти легче: преодолеть подавленность поможет приверженность высокой цели, духовному пути, вере. Хорошо, если кто-то разделит ваши переживания или вы чьи-то. Психолог тоже выход, а тонкие натуры смогут сублимировать в творчество. Самые трудные, они же самые глубокие дни очищения и озарения — четверг и пятница», - написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.