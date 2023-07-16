Дни очищения и озарения: Василиса Володина сделала астрологический прогноз на вторую половину июля

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале предупреждает о важных событиях предстоящей недели.

Будущие семь дней Василиса Володина назвала самыми заряженными в июле. Пик напряжения придется на четверг и пятницу. Они же - дни озарения и очищения.

Стоит быть осторожными, независимо от того, представителем какого знака зодиака вы являетесь.

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