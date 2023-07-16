Какой дезодорант назван самым эффективным: устраняет запах пота даже в сильную жару

Те, кто сильно потеют в жару, знают, что обычные дезодоранты могут с проблемой не справиться. Запах пота при обильном потоотделении способны побороть не все антиперсперанты.
Выбирая дезодорант для себя, люди с деликатной проблемой должны непременно изучать состав этого косметического средства, предназначенного для устранения или маскировки неприятного запаха из подмышек.
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Если потоотделение слишком интенсивно, ищите дезодоранты, в составе которых повышено содержание хлорида алюминия. Такие эффективно справляются с проблемой и нейтрализуют неприятных запах пота.
По материалам infoniac.ru.