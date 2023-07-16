Шикарное удобрение для огорода и цветочных клумб: залили водой и ждем, когда появятся пузырьки

Не все приветствуют использование на своих дачах удобрения, которые сделаны на производстве и содержат химию в своем составе.
Отличным источником калия, фосфора и кальция является удобрение из банановой кожуры. Оно подходит, как для огородных культур, так и для цветов. Сделать его можно самим.
Кожуру бананов нужно нарезать на мелкие кусочки и залить водой. Настаивать жидкость стоит до появления пузырьков.
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Как только раствор запузырится, можно поливать им огород и цветочные клумбы.
По материалам belnovosti.by.