Заморозьте и протирайте подмышки кубиками льда: избавляемся от запаха пота без дезодоранта — есть в каждой аптеке

Наши лайфхаки для тех, кто по каким-то своим причинам предпочитает не пользоваться дезодорантами и антиперсперантами даже летом.
Отлично справляется с повышенной потливостью и запахом пота кора дуба. Это средство можно купить в любой аптеке.
Каждое утро после душа нужно протирать подмышки отваром коры дуба. Или же можно отвар заморозить и протирать подмышки кубиками льда.
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Готовится отвар так: нужно пять ложек дубовой коры залить литром кипятка и кипятить на медленном огне в течение тридцати минут. Затем отвару нужно дать настояться в течение двух часов, процедить его и можно пользоваться.
По материалам infoniac.ru.