Заморозьте и протирайте подмышки кубиками льда: избавляемся от запаха пота без дезодоранта — есть в каждой аптеке

Наши лайфхаки для тех, кто по каким-то своим причинам предпочитает не пользоваться дезодорантами и антиперсперантами даже летом.

Отлично справляется с повышенной потливостью и запахом пота кора дуба. Это средство можно купить в любой аптеке.

Каждое утро после душа нужно протирать подмышки отваром коры дуба. Или же можно отвар заморозить и протирать подмышки кубиками льда.

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