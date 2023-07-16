Заморозьте и протирайте подмышки кубиками льда: избавляемся от запаха пота без дезодоранта — есть в каждой аптеке

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто сильно потеет в жару.

Наши лайфхаки для тех, кто по каким-то своим причинам предпочитает не пользоваться дезодорантами и антиперсперантами даже летом.

Отлично справляется с повышенной потливостью и запахом пота кора дуба. Это средство можно купить в любой аптеке.

Каждое утро после душа нужно протирать подмышки отваром коры дуба. Или же можно отвар заморозить и протирать подмышки кубиками льда.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Готовится отвар так: нужно пять ложек дубовой коры залить литром кипятка и кипятить на медленном огне в течение тридцати минут. Затем отвару нужно дать настояться в течение двух часов, процедить его и можно пользоваться.

По материалам infoniac.ru.

Читайте также