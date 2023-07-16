95 или 100 рублей: каким будет курс доллара во второй половине июля

Эксперты в области финансов сходятся на том, что с понедельника, 17 июля, рубль продолжит слабеть на валютных торгах.
Вплоть до пятницы, 21 июля, национальная валюта будет снижаться и может достигнуть рекордных 100 рублей за доллар.
«По отношению к доллару сейчас сопротивление составляет 95 рублей. После него следующий уровень — 100 рублей. По евро ближайшие уровни, которые могут остановить цену — 104,50 и 110,70 рублей. Комфортным диапазоном для властей остается от 80 до 90 рублей. Этот диапазон позволяет быстро сокращать дефицит бюджета. После 21 июля рубль будет получать поддержку от налогового периода», - уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Напомним, к концу уходящей недели курс доллара снизился на 1,18 процентов, до 90,20 рублей, курс юаня — на 0,21 процент, до 12,62 рубля. Курс евро вырос на 0,96 процентов, до 101,30 рублей.
По материалам 1prime.ru.