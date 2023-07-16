95 или 100 рублей: каким будет курс доллара во второй половине июля

Эксперты в области финансов сходятся на том, что с понедельника, 17 июля, рубль продолжит слабеть на валютных торгах.

Вплоть до пятницы, 21 июля, национальная валюта будет снижаться и может достигнуть рекордных 100 рублей за доллар.