Смотрится просто фантастически: названы самые стильные сочетания цветов в одежде

Заядлые модницы знают, что важно не только уметь подбирать трендовые вещи, но и грамотно сочетать их.

В том числе, и по цветам. Какие же цветовые сочетания помогут выглядеть стильно без особых усилий?

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