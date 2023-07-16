Смотрится просто фантастически: названы самые стильные сочетания цветов в одежде

Заядлые модницы знают, что важно не только уметь подбирать трендовые вещи, но и грамотно сочетать их.
В том числе, и по цветам. Какие же цветовые сочетания помогут выглядеть стильно без особых усилий?
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Самые стильные сочетания цветов – голубой с оранжевым и голубой с зеленым. Смотрится просто фантастически. Если вы хотите вау-эффекта, выбираете тотальный белый. Розовый шикарно миксуется с серым и с зеленым. Монохромные решения всегда выглядят статусно и благородно. Желтый с фиолетовым встречается редко, но выглядит очень стильно. И конечно, все пастельные оттенки сочетаются друг с другом», - поделилась стилист Наталия Лаврова в личном микроблоге.