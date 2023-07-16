Воткните в цветочный горшок спички — очухается даже самый вялый цветок: в чем секрет

Если внешний вид домашних растений изменился: рост замедлился, листья пожелтели, понизилась стойкость к болезням или атаковали вредители, то попробуйте этот метод со спичками! Они удивительным образом влияют на растения.

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Спички содержат серу, которая в небольших дозах невероятно полезна для растений. При попадании в землю цветы будут лучше расти, исчезнут мошки и другие вредители.

Однако у этого метода есть важный нюанс! Втыкать спички в грунт нужно частью с серой и на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Через несколько дней их нужно заменить, и так до трех раз — далее растению нужен перерыв.

К слову, поливать в такие дни стоит как обычно.

По материалам belnovosti.by