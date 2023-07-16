Эти фасоны джинсов идеальны для любой фигуры — ноги будут стройными, силуэт вытянется

Добавить фигуре стройности можно, в том числе с помощью джинсов. Весь секрет в фасоне. Хотя их огромное множество, есть несколько вариантов, которые будут смотреться выигрышно абсолютно на любой фигуре.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Лучшими из всего многообразия считаются приталенные и широкие джинсы, которые сейчас они на пике популярности. Высокая посадка будет огромным плюсом — она скроет недостатки фигуры, визуально вытянет силуэт, да и просто красиво смотрится.

А достичь лучшего эффекта поможет нужный цвет джинсов. Считается, что у черных выцветших вариантов больше шансов замаскировать проблемные зоны и визуально удлинить ножки.

К слову, у моделей с разрезами у щиколоток та же функция — они делают фигуру стройнее и удлиняют силуэт.