Рискуете здоровьем! Такие купальники вызывают атрофию тканей и застой лимфы

Неправильно подобранный купальник может нанести серьезный вред здоровью груди. Поэтому крайне важно знать и придерживаться некоторых правил при выборе такого предмета гардероба.

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Купальник обязательно должен быть по размеру, иметь хорошую поддержку груди, но при этом не сдавливать ее. Слишком тугой верх может привести к застою лимфы, атрофии тканей, нарушению циркуляции крови и травмировать кожу.

Маммолог Амина Магомедова советует выбирать свободные модели и по возможности избегать купальников с пуш-апом — они плохо сохнут и создают парниковый эффект, что также негативно сказывается на здоровье груди.

По материалам портала novostivl.ru