Гортензия зацветет до сентября: угощаем хлебом с кефиром - лучшая подкормка для июля

Гортензия - капризное растение, и в июле ее надо обязательно подкармливать кефирным удобрением. Тогда растение будет цвети до сентября, украшая ваш огород.

Разбавьте в 10 литрах воды 2 литра кефира или ряженки. Пусть раствор постоит пару часов, а затем полейте гортензию под корень.

После этого надо окислить почву. Возьмите хлебные корки и бросьте в ведро воды. Оставьте, пока раствор не забродит. Потом также поливайте под корень и будет счастье.

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