Зола и вода: угостили кабачки до 31 июля - завязи пошли в дикий рост

За кабачками надо тщательно ухаживать в конце июля, если вы хотите собрать хороший урожай. В этот период как раз формируются завязи, поэтому растению нужны подкормки.

Просто возьмите один килограмм древесной золы, просейте от мусора и разведите на 10 литров воды.

Полученный раствор настаивать не надо. Сразу заливайте смесь под кусты.

В данном удобрении содержатся вещества, которые нужны кабачкам в данный период времени. Но важно это сделать до 31 июля. Потому что в августе надо удобрять овощи уже другими средствами.

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