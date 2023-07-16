Подкормка для томатов «все сразу», которую обожают все: помидоры снимать не успеваем —крупные

Существует множество различных подкормок томатов, которые действуют по-разному. Одни насыщают почву, другие уничтожают фитофтору, третьи – вредителей.

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Эта подкормка действует позитивно на все сразу. Вы не узнаете свои помидоры, они будут здоровыми, сильными, чистыми, дадут роскошный урожай крупных и вкусных плодов.

Возьмите бочку на 200 литров, уложите на треть траву, можно с корнями. Лучше измельчить.

Добавьте туда ведро перегноя, полкило свежих дрожжей, две лопаты золы древесной, 3 литра молочной сыворотки либо хорошо разбавленного водой скисшего молока (не менее половины воды), либо 3 литра обезжиренного кефира.

Залейте полученную смесь водой (оставить немного место на брожение) и поставьте в теплое место на солнце. Готовность можно понять по сильному запаху.

Перед непосредственным процессом подкормки вылейте в ведро воды этот состав. Поливайте помидоры из расчета пол-литра на один корень, подкармливайте с интервалом раз в десять дней.

Источник: дзен-канал «Наша дача».