Платежка придет меньше: какой режим стирки заметно экономит свет в доме - и все отстирывает

Для женщин сейчас такая красота - загрузили в стиральную машинку вещи, и она все сделает за вас. Но есть одно «но» - платеж за электроэнергию.

Но если программировать машинку на экономные режимы, то за коммуналку вы будете платить меньше. И речь идет про режим «экономстирка», на некоторых машинках она называется «быстрая».

Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше. А вещи от грязи отстираются не хуже, чем при другой стирке.

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