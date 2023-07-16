Объявлен курс доллара на 18 июля: «американец» совершит прыжок, будет новый максимум

Курс доллара продолжит свой рост на новой неделе. В этом уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам. Несмотря на небольшое падение, «американец» будет снова расти и побьет новый максимум.

«Доллар может вскоре взять рубеж в 95 рублей, после чего замахнуться на уровень в 100 рублей», - заявил он.

Антонов подчеркнул, что властям удобен пока такой курс, так как это позволяет оперативно сокращать дефицит бюджета.

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