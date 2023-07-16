«Брежневская» подкормка: даже хилые огурцы начинают обильно плодоносить — мгновенный эффект

Эту подкормку в народе называют «брежневской», потому что она активно использовалась садоводами в советское время. Она отлично показала себя в применении.

Уже при первом использовании вы заметите, что огурчики стали выглядеть сильнее и мощнее. А при регулярном использовании они завалят вас урожаем. Применяйте ее через 1-2 недели.

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Пачку прессованных живых дрожжей (100 граммов) размешайте в 2 литрах теплой воды, туда же добавьте 3 столовые ложки сахара. Оставьте в теплице на 8 часов. Удобно это делать с утра.

Также утром залейте 500 миллилитров просеянной древесной золы литром крутого кипятка. Оставьте до вечера.

Спустя 8 часов смешайте литр вытяжки из золы (можно даже не процеживать) и 3 литра дрожжевого состава. Возьмите 8 литров теплой воды и добавьте туда 2 литра зольно-дрожжевой смеси. Перемешайте.

Вылейте под каждое растение по 1 литру раствора. После внесения подкормки слегка полейте простой водой.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»