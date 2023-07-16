Как выбрать спелую и действительно сладкую дыню — все внимание на вес

Сезон продажи дынь набирает обороты, а значит, самое время освежить знания о том, как выбрать действительно спелый плод.

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Разумеется, огромное значение имеет внешний вид бахчевой культуры. На ней не должно быть плесени и трещин. Поверхность дыни не должна быть твердой и плотной, а скорее немного пружинить. При ударе звук должен быть глухим.

Кроме того, плод должен иметь яркий насыщенный аромат — это верный признак спелого продукта. Но на этом не все. Есть еще один фактор, который также стоит учитывать при выборе — это вес дыни.

«Плод должен казаться вам слегка тяжелым для своего размера. Это значит, он созрел», — поделилась старший агроном и сотрудник городского зеленого хозяйства Елена Сальникова.

По материалам издания sport-express.ru