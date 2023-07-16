Эти продукты питания можно хранить годами — употребляем без опасений

Многие продукты имеют ограниченный срок годности, но только не товары из этой подборки. Употреблять их можно годами и не беспокоиться о сроках — с ними все в полном порядке.

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Одним из таких товаров является уксус. За счет специфического состава и свойств этот продукт просто не может испортиться, но при условии, что он хранится в допустимых для этого местах.

Еще одна категория товаров с практически бессрочным сроком хранения — это сахар и соль. Действительно, специи могут годами лежать на полках и сохранять свои свойства, и совсем другой вопрос, что это одни из самых ходовых компонентов при приготовлении блюд, а потому довольно быстро кончаются.