Эти продукты питания можно хранить годами — употребляем без опасений

Фото: Global Look Press

Не торопитесь выбрасывать давно купленные продукты.

Многие продукты имеют ограниченный срок годности, но только не товары из этой подборки. Употреблять их можно годами и не беспокоиться о сроках — с ними все в полном порядке.

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Одним из таких товаров является уксус. За счет специфического состава и свойств этот продукт просто не может испортиться, но при условии, что он хранится в допустимых для этого местах.

Еще одна категория товаров с практически бессрочным сроком хранения — это сахар и соль. Действительно, специи могут годами лежать на полках и сохранять свои свойства, и совсем другой вопрос, что это одни из самых ходовых компонентов при приготовлении блюд, а потому довольно быстро кончаются.

В финале подборки — мед. В оптимальных условиях счет хранения идет на десятки лет! Максимум, что может произойти со сладостью — это естественный процесс засахаривания, но эта проблема легко решается обычным растапливанием.

По материалам портала belnovosti.by

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