Избавьтесь от них срочно: 3 вещи, которые скоро станут немодными — удивительно

Некоторые тренды остаются в мире моды надолго, а какие-то живут всего один сезон. Называем тренды, которые скоро станут антитрендами, продайте эти вещи как можно скорее, чтобы не пришлось их выбрасывать вскоре.

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Укороченная рубаха с необработанным краем стала модной только весной и мгновенно получила грандиозную популярность. Однако после быстрого появления в мире моды, такие вещи столь же мгновенно теряют свою актуальность. Если у вас ее нет, то и не покупайте.

Обувь с каблуком-«рюмкой» долго была мегапопулярной, а сейчас она вытесняется шпилькой и массивным прямым каблуком. Донашивайте, но не приобретайте туфли с фантазийным каблуком.

Платья с разрезами по бокам — однозначный хит этого лета. Но на следующий сезон этот тренд не перейдет. Воздержитесь от соблазна купить такое платье.

Источник: thesymbol.ru