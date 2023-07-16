Есть почти на каждой упаковке! Эти компоненты в составе шампуней на самом деле пустышки — не ведитесь

Фото: Global Look Press

Многие плюсы, о которых кричат производители, не более чем маркетинговый ход.

Не все шампуни, что так активно продвигает реклама, оказывают волшебное действие на волосы. Особенно это касается производителей, указывающих на упаковке «глубокое питание волос»: гигиенические средства вроде шампуней на это попросту не способны.

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«Максимум, что мы можем рассматривать здесь — какие-нибудь экстракты ромашки, крапивы, комплексы витаминов, никотиновая кислота. А все, что касается глубокого проникновения в структуру волос, — это с шампунем не сработает», — выдала профессиональный колорист Татьяна Лисина.

Вы удивитесь, но добавки протеинов пшеницы, коллаген, о котором кричат практически все производители и эластин, не более чем маркетинговый ход! На функцию шампуня они никак не влияют, а потому явные пустышки.

По материалам портала «А теперь внимание!»

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