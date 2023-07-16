Есть почти на каждой упаковке! Эти компоненты в составе шампуней на самом деле пустышки — не ведитесь

Вы удивитесь, но добавки протеинов пшеницы, коллаген, о котором кричат практически все производители и эластин, не более чем маркетинговый ход! На функцию шампуня они никак не влияют, а потому явные пустышки.

По материалам портала «А теперь внимание!»