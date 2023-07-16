Есть почти на каждой упаковке! Эти компоненты в составе шампуней на самом деле пустышки — не ведитесь

Не все шампуни, что так активно продвигает реклама, оказывают волшебное действие на волосы. Особенно это касается производителей, указывающих на упаковке «глубокое питание волос»: гигиенические средства вроде шампуней на это попросту не способны.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
«Максимум, что мы можем рассматривать здесь — какие-нибудь экстракты ромашки, крапивы, комплексы витаминов, никотиновая кислота. А все, что касается глубокого проникновения в структуру волос, — это с шампунем не сработает», — выдала профессиональный колорист Татьяна Лисина.
Вы удивитесь, но добавки протеинов пшеницы, коллаген, о котором кричат практически все производители и эластин, не более чем маркетинговый ход! На функцию шампуня они никак не влияют, а потому явные пустышки.
По материалам портала «А теперь внимание!»