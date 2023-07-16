Добавьте в картофельное пюре этот ингредиент — домочадцы обомлеют от такой вкуснятины

Картофельное пюре раскроется новым, обалденным вкусом, если в самом начале готовки добавить в кастрюлю один ингредиент. Он не только сделает аппетитнее, но и придаст будничному блюду волшебный аромат.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

К слову, многие хозяйки давно практикуют этот способ варки картофеля. Вместе с очищенными клубнями они кладут несколько зубчиков чеснока, а когда картофель становится мягким — вынимают их.

Кому не нравится запах чеснока, можно сделать иначе: добавить половину луковицы, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Аромат будет не менее волшебным и также разыгрывающим аппетит.

По материалам сайта belnovosti.