Вылили 1 литр на муравейник и закрыли мешком: лучшего способа изгнать не знаем — тля испарилась тоже

Многие садоводы тщетно пытаются извести муравьев на своем участке, хотя это сделать быстро и эффективно можно при помощи соды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лучше ее не рассыпать на жилище насекомых, а делать раствор и поливать им. Так щелочное вещество глубоко проникнет внутрь и изведет огородного вредителя максимально эффективно. Тельца насекомых имеют кислотную среду и соприкосновение с содой для них губительно.

Как только пропадут муравьи вы с легкостью избавитесь и от тли.

Чтобы приготовить раствор на основе соды, достаточно развести 7 столовых ложек соды в 1 литре воды. Тщательно перемешать и вылить состав прямо на муравейник. Для лучшего результата можно накрыть муравейник полиэтиленовым пакетом.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»