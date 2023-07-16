Трехсоставная подкормка «из того, что под рукой»: испытали — огурцы валят урожаем

Благодаря этой органической подкормке огурцы становятся сильными и дают богатый урожай. Удобрение практически ничего не будет вам стоить.

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Бочку 60 литров наполнить на 2/3 сорванной травой, залить доверху водой, насыпать 3 стакана просеянной древесной золы, и 1/3 стакана мела. Последние компоненты добавляются по желанию.

Если бочка в теплице, то удобрение будет готово через 3-4 дня. Если емкость находится на улице, то процесс брожения может занять до 7 дней. Готовность проверять по пенке.

Концентрат разводить в пропорции: 1 литр на 10 литров воды. Поливать по 1-2 литра на куст.

Хранить подкормку можно до 3 недель, обрабатывать огурцы ей желательно два-три раза в месяц.

Источник: дзен-канал «Урожайный сад и огород»