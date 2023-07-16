Сантехника не вызываем, тросик не нужен: убираем засор в раковине палочкой для суши

Если в ваших ванне или раковине образовался засор, не спешите вызывать сантехника. Даже если у вас нет специального тросика, вы легко уберете грязь из трубы при помощи палочки для суши или любой другой палочки.

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Острым ножом сделайте несколько засечек на палочке с разных сторон в виде елочки. Просуньте палочку в отверстие смесителя и аккуратно там ей покрутите в разные стороны, цепляя на нее волосы, мусор и грязь.

Потом достаньте палочку со всей этой дрянью. Процедуру по необходимости повторите.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».