Очень хорошая подкормка для огурцов на молоке: желтизна испарилась, по 15 кг с куста

Огурцы очень благодарно реагируют на молочно-йодную подкормку. Она оказывает оздоравливающее и стимулирующее действие на культуру, «заставляет» усиленно давать плоды.

Также подкорма способна уничтожить ряд вредителей и болезней, устраняет гниль и делает хорошую профилактику порчи.

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Берем два литра молока, растворяем в них 50 граммов прессованных дрожжей, а также пару столовых ложек сахарного песка. Оставляем бродить в теплице 24 часа.

Перед применением разводим до 20 литров жидкости. И перед непосредственным использованием добавляем 20 капель йода.

На один куст используем один литр раствора под корень. Обязательно перед этим проливаем грядку теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»