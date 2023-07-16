Прачка раскрыла секрет: всегда натирала хозяйственным мылом белье перед тем, как бросить в машинку

Для идеальной чистоты белья используйте хозяйственное мыло, которое заменит кучу дорогих средств.

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Пятна на одежде нужно намылить хозяйственным мылом, а затем бросить в стиральную машинку и стирать на нужном режиме стирки. При этом порошка нужно насыпать в лоток в два раза меньше.

Так вы сэкономите дорогой порошок, а вещи отстираются намного лучше привычного, пятна уйдут с легкостью из ткани.

Также для повышения эффективности стирки добавляйте в отсек для кондиционера столовый уксус, тогда у вашего белья будет идеальный цвет и приятная свежесть.

Источник: дзен-канал «Блог экономки»