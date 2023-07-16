Испытали подкормку «20 капель йода»: реально фитофтора пропала, помидоры растут с дыньку

Какие бы препараты и удобрения не придумывали современные ученые, одной из самых действенных подкормок остается бабушкина йодная «болтушка».

Эта подкормка проверена временем, и многие садоводы не могут найти ей реальную альтернативу.

Она оказывает сразу комплексное действие: уничтожает фитофтору, стимулирует развитие плодов, повышает урожайность.

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Берем 1 литр молочной сыворотки (либо нежирного молока) и 20 капель йода, разводим в ведре воды. На каждый куст выливаем по 1 литру подкормки утром или вечером (не в солнце).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»