Как истребить сорняки за 1 раз: поливаем и забываем на месяц — землю жидкость не портит

Чтобы не выдергивать бесконечно сорняки в огороде, попробуйте полить их этим народным составом.

Сорняки сразу начнут желтеть, а на пятый день все высохнут. Вы легко их соберете без лишних усилий.

На этом месте трава не будет всходить примерно месяц. Кроме того, далее сорняки будут расти гораздо менее активно, чем раньше.

Это не значит, что земля испорчена, смело садите на нее огородные культуры.

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100 миллилитров 70% уксуса растворите в 300 миллилитрах воды. Добавьте 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Насыпьте также 3 столовые ложки соли. Нанесите этот состав на сорную траву.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»