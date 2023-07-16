«Никаких черных пятен»: какой миф о чае вы могли не знать

Многим хозяйкам приходится искать средства для мытья грязных кружек, которые использовались для чая. Все дело в том, что напиток оставляет темный осадок на светлой посуде. От нее и пытаются избавиться домохозяйки.
Однако эксперты уверены, что по-настоящему хороший чай не должен оставлять следы на белых кружках.
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«От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет», – отметила эксперт в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее эксперт назвала рецепт с баклажаном.