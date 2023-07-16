Если нужно разносить обувь: просто положите в нее пакеты с водой – что дальше

Если вы купили тесную обувь, или ваши ноги увеличились на жаре в размере, то этот лайфхак будет вам полезен.

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Вам не нужно разнашивать обувь, мучая свои ступни, просто наполните целые, непротекающие пакеты водой, завяжите их хорошенько, чтобы жидкость не просачивалась. И положите их в обувь, распределив внутри.

Далее поставьте обувь в морозилку, где вода, как известно, расширится, превратившись в лед. Подождите пару дней и носите обувь с удовольствием.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».