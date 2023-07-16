Сколько будет стоить доллар после 21 июля: после сильного взлета — падение (реальные цифры)

Курс доллара в последние недели совсем не радует россиян, его последний показатель на торгах Мосбиржи — 90,20 рублей.

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Эксперты полагают, что в ближайшие дни тенденции на понижение не будет. Доллар будет колебаться в диапазоне 90-100 рублей. Однако с изменением ставки ЦБ РФ может все измениться.

Финансовый мир РФ ждет заседания Центробанка России 21 июля, на котором ожидается повышение ключевой ставки до 8,5%. После этого доллар, скорее всего, упадет до комфортных для властей 80 до 90 рублей.

Источник: rsute.ru.