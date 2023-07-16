Возьмите кошачий наполнитель и положите в шкаф с одеждой – запах улетучится вмиг

Опытные домохозяйки используют наполнители для туалета кошек в качестве устранителя затхлого запаха из шкафов.
Важно взять силикагелевый наполнитель и разложить его по мешочкам. Сами мешочки кладутся на разных полках в шкаф с одеждой.
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Также можно приобрести мешочки с силикагелем, который часто кладут в коробки с обувью и сумками. Об этом рассказали в novochag.ru.
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