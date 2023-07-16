Три знака станут богаче к концу 2023 года – ищите себя среди счастливчиков

Стало известно, кому из знаков во второй половине 2023 года Черный Кролик преподнесет сюрприз.
Оказалось, что три знака смогут достичь финансового благополучия.
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Во-первых, Тельцы почувствуют, что все риски и потери были нужны им для преодоления себя. За свои старания Тельцы получат материальное вознаграждение.
Во-вторых, удача улыбнется Скорпионам. Они услышат свою интуицию, которая поможет им разбогатеть.
В-третьих, Водолеи смогут запустить свое дело в конце этого года. Об этом рассказали в rsute.ru.