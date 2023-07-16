«Продолжат расти»: цены на какао поменяются в ближайшее время

Стало известно, какой продукт подорожает в скором времени.

Оказалось, что цены на какао станут выше.

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«При сохраняющемся спросе на какао и шоколад, как со стороны населения, так и со стороны пищевой промышленности, цены продолжат расти», – отметила эксперт.

При этом государство никак не будет регулировать потребительские цены на этот напиток. Все дело в том, что како не относится к социально-значимым продуктам.