Смешайте молоко с содой – этот секрет знают только опытные домохозяйки

Молоко и соду можно смешать, если вы хотите проверить продукт на свежесть.

Хоть раз в жизни каждый сталкивался с ситуацией, когда при добавлении молока в чай или кофе появлялся неприятный осадок. Так происходило, потому что молоко сворачивалось.

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Чтобы не налить в кружку испорченное молоко, воспользуйтесь этим трюком. Молоко стоит проверить на свежесть с помощью соды. Половину чайной ложки соды надо опустить в молоко, советует автор Дзен-канала Technotion.

У прокисшего молока тут же образуется пленка на поверхности. Если же ничего не произойдет, молоко можно смело добавлять в блюда.