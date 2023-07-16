Эти запахи привлекут в дом богатство и успех – проверьте сами

Стало известно, как с помощью ароматов можно стать богатым.

Дело не в торговле духами, а в использовании в квартире специальных запахов. Эксперты ароматерапии и эзотерики считают, что специальные растительные запахи могут привлечь богатство в дом.

К слову, среди денежных ароматов оказались запахи имбиря и мяты. Также сюда относятся апельсиновый аромат, экстракт пачули, запах кедра, орхидеи, сосны, а еще ароматы корицы и гвоздики. Об этом рассказали в Dailyhoro.ru.

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Ароматы могут быть в доме в виде свеч, диффузоров, ароматических палочек. Также можно проводить уборку с добавлением эфирных масел.