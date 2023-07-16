Наряд клоуна: Влад Лисовец объяснил, почему не стоит добавлять к образам розовые очки

«Как правило, люди носят розовые очки с белыми вещами, с синими кроссовками и с зеленой сумкой, таким образом добавляя еще цветов. И это получается клоунада. Поэтому розовые очки – очень аккуратно, с чем-то очень сдержанным, чтобы акцент был только на оптике. Максимум – еще может быть сумка. Все остальное должно быть максимально спокойным. Тогда это будет выглядеть более или менее нормально», – объяснил Лисовец в беседе с gazeta.ru.