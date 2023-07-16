Наряд клоуна: Влад Лисовец объяснил, почему не стоит добавлять к образам розовые очки

Влад Лисовец. Фото: соцсети 

Эксперт рассказал, как нельзя миксовать вещи.

Стало известно, почему стилист Влад Лисовец не советует надевать розовые очки.

Эксперт моды считает этот аксессуар оригинальным. Однако в неумелых руках розовые очки могут превратить образ в клоунский.

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«Вещь очень красивая. Яркая с одной стороны, опасная с другой. Дело в том, что любые цветные очки, а уж тем более розовые, предполагают очень модный вид у того, кто их носит. И очень минималистичный наряд», – заявил Лисовец.

«Как правило, люди носят розовые очки с белыми вещами, с синими кроссовками и с зеленой сумкой, таким образом добавляя еще цветов. И это получается клоунада. Поэтому розовые очки – очень аккуратно, с чем-то очень сдержанным, чтобы акцент был только на оптике. Максимум – еще может быть сумка. Все остальное должно быть максимально спокойным. Тогда это будет выглядеть более или менее нормально», – объяснил Лисовец в беседе с gazeta.ru.

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