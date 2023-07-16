Вместо патчей: как убрать темные круги под глазами легко и быстро

Стало известно, что заменит патчи и уберет синяки под глазами.
Во-первых, вместо патчей можно использовать правильную подушку. Не стоит спать на очень плоской и маленькой подушке. Она вызовет задержку жидкости и нарушение лимфотока в районе головы.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Во-вторых, поможет чайная ложка миндального масла с несколькими каплями витамина Е. Средство нужно нанести на область вокруг глаз на ночь.
В-третьих, не стоит забывать про темные очки. Так как солнце делает кожу вокруг глаз беззащитной, синяки становится заметнее. Очки предотвратят воздействие УФ-лучей.
В-четвертых, витамин К способен убрать синяки под глазами за четыре недели.
В-пятых, сок алое освежит и осветлит кожу вокруг глаз. Об этом рассказали в womanhit.ru.