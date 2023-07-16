Вместо патчей: как убрать темные круги под глазами легко и быстро

Стало известно, что заменит патчи и уберет синяки под глазами.

Во-первых, вместо патчей можно использовать правильную подушку. Не стоит спать на очень плоской и маленькой подушке. Она вызовет задержку жидкости и нарушение лимфотока в районе головы.

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Во-вторых, поможет чайная ложка миндального масла с несколькими каплями витамина Е. Средство нужно нанести на область вокруг глаз на ночь.